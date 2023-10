Raddoppio ferroviario contestato: il sindaco convoca un’assemblea pubblica in attesa del Tar

Raddoppio ferroviario della Orte Falconara, il sindaco Tommaso Borri, in attesa del responso del Tar che dovrebbe arrivare presto, convoca una nuova assemblea pubblica "informativa". Si terrà stasera alle 21.15 al teatrino parrocchiale. Nella convocazione si parla di "aggiornamento sul ricorso pendente al Tar Lazio dopo l’udienza dell’11 ottobre contro la devastazione del nostro territorio e per evitare elevati rischi idrogeologici". Intanto l’ingegner Massimo Belcecchi redattore del progetto alternativo nel tratto Serra San Quirico-Genga (che in fase di assegnazione della gara), risponde alle accuse dell’ingegner Lorenzo Catraro. "La sua affermazione, circa la non positività del mio studio di fattibilità alternativo – spiega Belcecchi - purtroppo è riferita a una vecchia stesura della primavera dello scorso anno e mi sembra strano che l’ing Catraro non sia al corrente che lo stesso studio, ritarato anche sulle osservazioni Italferr cui fa riferimento, è stato successivamente depositato alla terza commissione consiliare permanente della Regione nell’agosto 2022, come anche i legali della sua parte indicano nel ricorso al Tar Lazio. A questa non esatta ricostruzione dei fatti mi permetto di aggiungere, a beneficio dei lettori, che con la proposta Italferr, di cui il suddetto ingegnere ne è ‘coredattore del protocollo d’intesa’ vengono distrutti alcuni ettari di macchia mediterranea facenti parte del Parco Gola della Rossa, oltre al coinvolgimento, in modo pesantemente negativo, di parte del parco di una villa storica della frazione Stazione, posta sotto tutela dei beni ambientali ed architettonici delle Marche. Ma non è tutto perché viene messo a rischio di contaminazione un pozzo estrattivo di Gorgovivo".

"Verrebbero demolite – aggiunge Belcecchi - ben 18 unità immobiliari residenziali, (lascio immaginare lo sconforto delle famiglie che le abitano come "prima casa")". E ancora: "Si creerebbe un impatto fortemente invasivo in località frazione Palombare e, più in generale della zona prospicente il caratteristico borgo, come se già la devastazione ambientale Quadrilatero non bastasse e verrebbe distrutto uno dei più bei luoghi della "gola della Rossa": la località "Pontechiaradovo", le cui bellezze ambientali sono l’emblema di questa parte di territorio, poiché finirebbe con il divenire il "sottoviadotto" ferroviario dell’uscita della galleria sovrastante".