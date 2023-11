Raddoppio ferroviario, il Tar pronto a decidere

Raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, lotto Genga-Serra San Quirico, ieri nuova udienza davanti al Tar Lazio su ricorso del Comune di Serra San Quirico e del comitato Gola della Rossa. Una seconda udienza, stavolta lampo che però non si è ancora conclusa con una sentenza. A Roma c’era anche il sindaco Tommaso Borri, insieme all’avvocato del Comune Fabrizio Lofoco e a quello del comitato Giacomo Sgobba.

"Il relatore ha fatto presente che non intende prendere in esame nuova documentazione e che si atterrà a quanto già prodotto e discusso nell’udienza dell’11 ottobre scorso. Noi dopo quell’udienza abbiamo prodotto una lettera di Rfi del 12 ottobre la quale chiedeva al Comune di discutere delle modifiche alla viabilità che il progetto comporterebbe. Una lettera a cui sono seguite tre chiamate e una seconda missiva. Ma non si può certo pensare di sanare quello che è mancato in fase di conferenza dei servizi con un incontro solo tra noi e Rfi tra l’altro senza convocare la Provincia che è interessata con le sue strade. Ho detto che il Comune è convinto che la conferenza dei servizi si sia conclusa in modo incompleto, mancando proprio la parte relativa alla viabilità locale, anticipato e senza preavviso, intende attendere la sentenza del Tar che a questo punto dovrebbe essere a giorni. Il relatore del Tar Lazio ha ascoltato noi e Rfi e si è detto deciso nell’arrivare a una decisione". Ora si attende il pronunciamento del Tar. Comune e Comitato hanno chiesto di tornare a chiedere di prendere in considerazione il progetto alternativo dell’ingegner Massimo Belcecchi. Il 13 novembre, intanto, nella fontana di Palombare è stata delimitata l’area per l’inizio delle indagini archeologiche da parte di una società per conto della committente Italfer.

L’opera, finanziata con fondi Pnrr, dovrà essere realizzata per giugno 2026. La gara per la realizzazione del raddoppio dei binari del tratto Genga - Serra San Quirico, parte integrante della linea Orte - Falconara, per 374,2 milioni di euro è stata aggiudicata il 31 ottobre scorso da Rfi. Si tratta di un’importante opera che costituisce l’asse portante del sistema ferroviario umbro – marchigiano, e con il resto del Paese grazie ai collegamenti con Roma, Milano e Bologna. L’intervento ricade, inoltre, nel corridoio "Scandinavo – Mediterraneo nel quale rientra il porto di Ancona, considerato una importante piattaforma intermodale per le interconnessioni portuali. Il vicepremier Matteo Salvini in merito ha dichiarato: "Lavoriamo per ammodernare l’Italia da Nord a Sud, sbloccando cantieri e velocizzando i lavori".

Sara Ferreri