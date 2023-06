Raddoppio ferroviario: la parola passa al Tar

Raddoppio Orte Falconara lotto 2 (tratto Genga-Serra San Quirico), sarà discusso domani al Tar Lazio il ricorso contro il progetto di Rfi presentato dal Comune di Serra San Quirico e da una famiglia di proprietari delle case che dovranno essere abbattute. Una battaglia condivisa anche dal comitato gola della Rossa, presieduto dall’ingegner Euthimios Kotroniàs e composto da cittadini di Serra San Quirico, tra cui coloro che rischiano di perdere le loro abitazioni e Genga. "Noi non siamo contro il raddoppio, siamo contro la devastazione che il progetto di Rfi, provocherebbe – spiega il sindaco Tommaso Borri - ed è per questo che abbiamo deciso di spendere qualche soldo dei contribuenti serrani, per difendere il loro territorio".

Borri è intervenuto nei giorni scorsi all’assemblea del Comitato Gola della Rossa. Una corsa contro il tempo, l’opposizione serrana la definisce la lotta di Davide contro Golia, perché la conferenza dei servizi è terminata da settimane e il 14 giugno è stato approvato in Gazzetta Europea il bando di gara per 346 milioni di euro (per un tratto di 9 chilometri) di cui una parte finanziati con Pnrr.

"Si vogliono abbattere abitazioni, mettendo in mezzo alla strada gente che con sacrificio ha costruito la propria casa – rimarca il sindaco -. Saranno abbattuti 7 o 8 ettari di macchia mediterranea che, per quanto verranno sostituiti da altrettante piante, se non di più, ed ettari di bosco, non compenseranno mai l’abbattimento".

Per il comitato "un progetto di questa portata non può essere completato in 755 giorni con quella spesa. La prassi corretta nella gestione efficace ed efficiente dei grandi progetti - sottolinea Kotroniàs - richiede che prima di tutto ci sia la certezza dei fondi. Invece, l’assessore Baldelli dice: ‘Apriamo i cantieri e poi i soldi arriveranno’, prassi questa che guida alla non disponibilità dei fondi, al fallimento delle imprese e la condanna dei cittadini a vivere per anni e anni in un cantiere aperto come è successo per la SS76 che doveva essere realizzata in 4 anni e dopo 18 anni non è ancora finita. Del resto il tratto Terni-Spoleto iniziò nel 1997 e, forse, finirà nel 2026 dopo 30 anni. Il raddoppio Castelplanio – Falconara invece di 4 anni ne durò 20. Si parla inoltre di 30 minuti di risparmio sulla Roma-Ancona ma questo sarà possibile solo quando tutta la tratta sarà completata e quindi nel 2040 e solo se si potrà realizzare la Fabriano-Foligno tratto di difficile approvazione e di dubbia finanziabilità. Si vuole inoltre realizzare una mastodontica stazione nella quale in 30 anni l’aumento del traffico sarà di 10 passeggeri".