"Raddoppio ferroviario, riaprite alle modifiche"

"Raddoppio della Orte Falconara nel tratto Serra San Quirico Genga, con il ricorso contro Rfi abbiamo chiesto la riapertura della conferenza dei servizi che si è chiusa quasi con due mesi di anticipo" così il sindaco Tommaso Borri durante l’assemblea pubblica indetta nei giorni scorsi per spiegare perché il Comune si è rivolto al Tar che discuterà nel merito l’11 ottobre prossimo. "Il Comune di Serra San Quirico – aggiunge il sindaco Borri - non è contrario al raddoppio, né a quello Genga-Serra San Quirico né a quello Orte-Falconara più generale, ma è contrario alla devastazione, alla distruzione che scaturirebbe dal progetto Rfi. Noi siamo per il raddoppio ma con l’utilizzo del progetto alternativo presentato in dibattito pubblico, il progetto Belcecchi, o l’altro che era stato presentato dalla stessa Rfi per poi essere ritirato senza spiegazioni. A giugno dello scorso anno, dopo la chiusura del dibattito pubblico, avevamo inoltrato alla Regione una comunicazione che evidenziava che l’opera di raddoppio non risultava conforme agli strumenti di programmazione urbanistica e necessitava del pronunciamento del consiglio comunale prima della chiusura della conferenza dei Servizi per l’espressione del parere in merito e per l’inserimento urbanistico dell’opera. Ma la conferenza dei servizi si è chiusa inaspettatamente, in modo anticipato a nostro avviso di ben 57 giorni. Il progetto comporterebbe la devastazione del territorio con l’abbattimento di numerose case di civile abitazione e con l’abbattimento di 7-8 ettari di macchia mediterranea. Inoltre questo territorio contiene ben tre gruppi sorgentizi: pozzi Clementina e pozzi Piedaspri, che interessano l’acquedotto comunale di Serra San Quirico, e un altro gruppo sorgentizio, Gorgovivo, che interessa ben 340.000 abitanti nella provincia di Ancona. I gruppi sorgentizi rischiano dispersione e inquinamento. Il ricorso – spiega ancora Borri - comporta un certo impegno finanziario per il Comune, però lo riteniamo doveroso, non solo nei confronti dei cittadini diretti interessati dall’abbattimento delle case, ma anche per il territorio del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa Frasassi interessato dall’attraversamento ferroviario".

Il comitato Gola della Rossa parla di "spreco di risorse economiche". "Il progetto non può essere realizzato in 755 giorni (due anni, un mese e 10 giorni) – aggiungono – ci sono incertezza delle fonti finanziarie e impossibilità di realizzare l’itero tratta Orte Falconara per la non fattibilità tecnica ed economica del tratto Fabriano Foligno".

Sara Ferreri