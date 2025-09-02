Raddoppio ferroviario, stop agli escursionisti

Realizzazione del raddoppio della Orte Falconara sul tratto Genga Serra San Quirico, escursionisti a rischio: interdetto anche l’accesso pedonale ai sentieri del parco naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. E’ stato il direttore dell’Area 2 Ambiente del Parco Naturale, nei giorni scorsi, a rappresentare l’esigenza di provvedere con specifico provvedimento di interdizione all’utilizzo del sentiero Cai numero 140 da parte di "visitatori o escursionisti e tutti coloro che non siano in possesso di specifica autorizzazione – si legge nell’ordinanza del Comune di Serra San Quirico - in quanto sullo stesso insiste un’interferenza di localizzazione cantieri con la rete escursionistica del Parco Naturale".

Il divieto pedonale sul sentiero in questione dovrebbe essere in vigore fino al termine dei lavori, previsti nel prossimo anno. Per lo stesso maxi cantiere in queste settimane si sta procedendo alle demolizioni di vecchi edifici e case e restano in vigore per tutta la settimana le modifiche alla circolazione dei treni. Ma dalla prossima settimana i disagi dovrebbero ridursi con molti treni che dovrebbero essere riavviati. In particolare nella tratta Fabriano – Castelplanio è prevista un’interruzione totale della circolazione: vengono effettuati bus sostitutivi in corrispondenza con i treni fino al termine di questa settimana, come hanno spiegato da Rfi.

Il Frecciargento 8851 Ravenna-Roma è stato cancellato così come il Frecciargento 8852 Roma-Ravenna fino a venerdì prossimo. Alcuni intercity sono stati sostituiti da altro servizio, come il bus. Il raddoppio della tratta Genga-Serra San Quirico, che ha un’estensione complessiva di 9 chilometri, quasi completamente in variante rispetto alla linea storica, consentirà di "incrementare la capacità della linea nonché la velocità della stessa, passando dagli attuali 90 Km/h ai 165 km/h di progetto" hanno spiegato da Rfi.

L’intervento prevede la realizzazione di 6 gallerie, scavate con metodo tradizionale, per uno sviluppo complessivo di circa 5 chilometri (la più lunga pari a circa 1,2 Km), nonché di 4 viadotti per uno sviluppo complessivo di circa 0,8 km e di un’alternanza di rilevati e trincee per circa 3,2 km. L’intervento in questione prevede altresì la realizzazione della nuova stazione di Genga, in sostituzione di quella attuale e la riqualificazione dell’area a servizio del sito turistico "Grotte di Frasassi", su cui era collocata l’area mercatale, la biglietteria e il servizio di navetta, oltre ai parcheggi per le auto e per i pullman turistici.

Sara Ferreri