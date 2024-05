"Raddoppio ferroviario, tempi troppo stretti"

Raddoppio ferroviario Orte-Falconara nel tratto Serra San Quirico-Genga, in attesa del Consiglio di Stato per il ricorso del Comune e del Tar per quello dei proprietari delle case da abbattere a intervenire è l’ingegner Massimo Belcecchi che aveva presentato un progetto alternativo non preso in considerazione da Rfi. "La cosa che più di ogni altra mi lascia perplesso – evidenzia Belcecchi - è che nessuno abbia il timore della data fatidica, a tutt’oggi inderogabile, per ricevere i fondi del Pnrr e che resta quella di agosto 2026. Sembra, infatti, che nessuno abbia notato che il progetto preliminare abbia avuto inizio, anche facendo riferimento alla data che compare negli elaborati di progetto (settembre. 2021), verosimilmente verso la metà del 2021, e che, stando anche a quanto è trapelato sulla stampa, la committenza ritiene auspicabile la data di dicembre prossimo per l’inizio dei lavori".

Ma Belcecchi chiede: "Le sembra possibile che occorrano circa tre anni e mezzo per redigere un progetto e un solo anno e mezzo circa per eseguirlo? La risposta potrebbe essere data anche da un non addetto ai lavori: va contro ogni tipo di logica".

Ma nell’appalto alla ditta vincitrice viene chiaramente imposto il rispetto della data fatidica di agosto 2026. "Perché, aveva qualche dubbio sulla possibilità di un appalto con termini diversi? Sarebbe stata un’ovvia ammissione di non avere più i tempi per completare l’opera". Allora perché l’impresa ha accettato l’incarico? "L’impresa appaltatrice ha fatto le sue considerazioni, atteso che nei 725 giorni di contratto, ha sia il compito della redazione del progetto esecutivo che dell’esecuzione delle opere. Certo è che il responsabile del procedimento avrà un compito che immagino non facile, tantopiù nella malaugurata ipotesi della decadenza del conseguimento dei fondi Pnrr per mancato raggiungimento dello scopo nei tempi stabiliti". Belcecchi ritiene quindi "condivisibile quanto suggerito dal sindaco di Serra San Quirico Tommaso Borri, lo scorso agosto di rinunciare a questi fondi per dirottarli verso interventi più verosimili, almeno sul piano della tempistica, e, facendo ricorso a fondi ordinari, per un’opera che si ritiene di assoluta e indifferibile utilità". Ma Belcecchi conclude auspicando un esito positivo della vicenda: "Visto che a tutt’oggi sono state fatte solamente delle "carte progettuali", voglio sperare che, se esiste una possibilità di fermare una scelta irreversibile e scelleratamente impattante, coloro che possono averne facoltà, evitino di permetterlo, lasciando ai posteri un esempio di rispetto umano e ambientale".