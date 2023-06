Raddoppio Orte-Falconara, gara da 394 milioni

Completato l’iter amministrativo Rfi lancia la gara da 394 milioni per i lavori del raddoppio della Orte Falconara nella tratta Genga – Serra San Quirico. È stata appena pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di raddoppio della tratta Genga – Serra San Quirico, parte della linea Orte-Falconara. La gara è finanziata anche con fondi Pnrr. Sul progetto nei giorni scorsi ha presentato ricorso al Tar Lazio il Comune di Serra San Quirico che aveva chiesto di valutare un percorso alternativo che evitasse di abbattere alcune abitazioni e alcuni proprietari delle case da demolire. L’udienza è stata fissata per mercoledì prossimo. I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea di 9 chilometri in affiancamento a quella esistente, di cui oltre la metà in galleria. Il progetto prevede la realizzazione di 6 gallerie naturali, per circa 5 chilometri, e 4 viadotti. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova stazione a Genga "porta d’ingresso al Parco delle Grotte di Frasassi". Per il completamento dell’opera è stato nominato come commissario straordinario di Governo Vincenzo Macello, vicedirettore generale di Rfi. "Gli interventi – spiegano da Rfi - si inseriscono nel più ampio piano di Rfi per il potenziamento e la velocizzazione della direttrice Orte-Falconara. Ultimati, i lavori consentiranno la riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, il miglioramento dei livelli di regolarità, l’incremento del numero dei treni e una maggiore accessibilità al servizio".