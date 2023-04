"Raddoppio Orte-Falconara, solo promesse: sit-in al confine"

"Il raddoppio della Orte-Falconara, da realizzare all’interno del Pnrr, è una priorità per i nostri territori e il suo sempre più probabile slittamento è un danno e una beffa che dimostra come il centrodestra al governo non sia in grado di portare avanti gli impegni che promette". Così, in una nota, i segretari regionali del Pd di Umbria e Marche, Tommaso Bori e Chantal Bomprezzi, e i capigruppo dem nei rispettivi consigli regionali, Simona Meloni e Maurizio Mangialardi, annunciando "una interrogazione congiunta nei due Consigli regionali e un presidio unitario a Fabriano".

"La nostra non è solo opposizione e protesta, ma anche proposta per risolvere i problemi e aiutare i cittadini nella vita quotidiana. Per far sentire la nostra voce – dicono – e per stanare i ritardi del centrodestra, il Pd di Umbria e Marche ha presentato nei due Consigli regionali una interrogazione congiunta per rispondere alla quale il centrodestra dovrà ammettere le proprie responsabilità e spiegare se si intenda rinunciare ad un intervento strategico per entrambe le regioni". "Per ribadire le nostre ragioni – annunciano – abbiamo anche organizzato un sit-in al confine tra le nostre due regioni e lungo il tragitto dell’arteria ferroviaria, alla stazione ferroviaria di Fabriano il prossimo 5 maggio alle 12".