Raddoppio Orte-Falconara: via libera all’appalto

Dopo polemiche, scontri politici e ricorsi al Tar ecco il primo passo concreto verso la realizzazione di un tratto della Orte-Falconara. Rete Ferroviaria Italiana, infatti, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha aggiudicato la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di raddoppio dei binari del tratto Genga - Serra San Quirico, parte integrante della linea Orte - Falconara, al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Eteria Consorzio stabile Scarl e Salcef.

La gara ha un valore di 374,2 milioni di euro ed è finanziata in parte con fondi Pnrr.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea di circa 9 chilometri, di cui oltre la metà in galleria, in affiancamento a quella esistente interamente a binario unico. I lavori includono la realizzazione di 6 gallerie naturali, per circa 5 chilometri, 4 viadotti, l’adeguamento e l’attuazione della nuova viabilità stradale per il ripristino dei collegamenti con la SS 76 e la trasformazione in fermata dell’attuale stazione di Serra San Quirico.

È inoltre prevista la realizzazione di una nuova stazione a Genga che rappresenterà la porta d’ingresso al Parco delle Grotte di Frasassi.

Il raddoppio della tratta Genga-San Quirico è ritenuto intervento prioritario del raddoppio Orte-Falconara fino a Castelplanio. Seguiranno gli interventi per la realizzazione del raddoppio degli altri due lotti, Serra San Quirico – Castelplanio, e Posto Movimento 228-Genga.

L’intervento rientra nel più ampio piano di Rfi per il potenziamento e la velocizzazione della direttrice Orte-Falconara, che ha l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari tra i versanti tirrenico e adriatico.

Una volta ultimati, i lavori consentiranno la riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, il miglioramento dei livelli di regolarità, l’incremento del numero dei treni che possono circolare sulla tratta e una maggiore accessibilità al servizio ferroviario.

Insomma un passaggio importante sul fronte delle infrastrutture regionali e, in partcolare, per quelle anconetane. Un intervento che consentirà di raggiungere Roma da Ancona con un risprmio di almeno venti minuti rispetto alle quasi quattro ore attuali a seconda dei treni che vengono utilizzati. Ovvio che non si parla di alta velocità ma comunque di una riduzione importante sul fronte dei tempi di percorrenza.

La realizzazione di quest’opera ha provocato non pochi mal di pancia soprattutto a Serra San Quirico dove il Comune insieme a un comitato di cittadini ha presentato ricorso al Tar: venivano contestati sia il progetto che la distruzione di grandi areee verdi all’interno del Parco Gola della Rossa. Ma le proteste non hanno fermato l’iter fino al punto che ieri è stato aggiudicato l’appalto.