Raddoppio, si pensa al Consiglio di Stato

Il raddoppio ferroviario della Orte-Falconara potrebbe ancora incontrare ostacoli sulla strada, il Comune di Serra San Quirico, sconfitto al Tar Lazio non esclude il ricorso al consiglio di Stato. E intanto il presidente della Provincia Daniele Carnevali va in pressing sul lotto Serra San Quirico-Castelplanio che si è visto tagliare dal governo il finanziamento.

"Vedremo se ci saranno le condizioni per l’appello - commenta il sindaco Tommaso Borri che non vuole entrare nel merito della sentenza che condanna i ricorrenti, Comune e omitato Gola della Rossa al pagamento di 15mila euro di spese legali -. Sulla soddisfazione dell’assessore Baldelli dopo la sentenza dico che è assurdo esultare per la devastazione di un territorio con un’opera progettata male".

Leggendo la sentenza i giudici amministrativi evidenziano come il Comune di Serra San Quirico "è rimasto silente e inerte per tutto l’arco dello svolgimento della conferenza di servizi, senza sollevare né alcuna esigenza di chiarimenti né tanto meno alcuna opposizione, riserva o eccezione in relazione all’opera". "Non è profilabile – aggiungono - alcuna ipotesi di dissenso qualificato da parte del Comune ricorrente: inidonea, a tal fine, risulta la deliberazione del 29 giugno 2023, in cui il Comune, in corso di giudizio ha cercato di esprimere tardivamente, a distanza di diversi mesi di distanza dalla chiusura della conferenza di servizi (aprile, ndr), il suo dissenso alla realizzazione del progetto". E ancora "il Comune ricorrente non ha neanche partecipato al procedimento che ha condotto all’adozione della via".

Il respingimento del ricorso da parte del Tar del Lazio consente il via libera al raddoppio del secondo lotto della Orte Falconara Genga-Serra San Quirico (si sta lavorando all’esecutivo e i lavori potrebbero partire a metà 2024 e dovranno concludersi in meno di due anni). Il presidente della provincia Daniele Carnevali parla di "ottima notizia che si accompagna però alle preoccupazioni per il terzo lotto quello che insiste sul tratto Serra San Quirico-Castelplanio. La prima è una notizia che aspettavamo da tempo, rispetto alla seconda non nascondiamo una certa impazienza per il suo avvio". Il lotto 3 "pur avendo la progettazione più avanzata, si è visto tagliare 326 milioni di euro su un totale di 330 milioni di fondi Mef fondi che il consglio provinciale all’unanimità ha chiesto di ripristinare".

Sara Ferreri