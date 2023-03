"Raddoppio Statale 16, caos cantieri Alternativa A14"

"Raddoppio SS16 da Falconara a Torrette, tratta gratis in A14 da Montemarciano ad Ancona Sud". In sintesi il contenuto della mozione presentata del capogruppo regionale Pd Maurizio Mangialardi e sottoscritta da tutti i consiglieri dem. Per Mangialardi una proposta da applicare nel periodo di lavori di ampliamento della Strada Statale 16 Adriatica, in considerazione che le operazioni stanno interessando in maniera sempre più significativa la sede stradale, tanto che crescono i disagi per gli utenti e diminuisce la sicurezza. Se ne parlerà in Consiglio. "L’avvio dei lavori per il raddoppio della SS16 da Falconara a Torrette – ha spiegato l’ex sindaco di Senigallia - è un’ottima notizia per il nostro territorio. Sarebbe però importante che, considerata la lunga durata dei lavori, la cui ultimazione è prevista per il 2024, la realizzazione di questo progetto non si trasformasse in un calvario per le migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano da nord e da sud percorrendo questo tratto di strada per raggiungere il posto di lavoro, l’ospedale di Torrette o l’aeroporto di Falconara. Ridurre i disagi dovuti a code e rallentamenti, ma soprattutto garantire la circolazione sicura dei mezzi, compromessa dalla presenza dei cantieri dislocati lungo la sede stradale, sono obiettivi perseguibili favorendo la deviazione del traffico veicolare sul tracciato parallelo dell’Autostrada 14". I dem impegnano la Giunta Acquaroli ad attivarsi nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Società Autostrade affinché "venga sospeso da subito, e fino la completamento dei lavori di ampliamento della SS16, il pagamento del pedaggio autostradale dal casello di Montemarciano a quello di Ancona Sud, al fine di convogliare sull’arteria autostradale la maggior parte del traffico transitante abitualmente sul tratto interessato dai lavori di ampliamento".