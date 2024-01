Radiografia all’anziana: i risultati il giorno dopo

Una brutta sorpresa quella con cui ha dovuto fare i conti ieri un’81enne senigalliese che domenica si era recata al Pronto Soccorso dopo che, per tutta la notte aveva accusato tosse insistente e spossatezza. Un malessere generale e diffuso che l’ha portata, in piena notte, a chiamare la Guardia Medica che, visti i sintomi, l’ha invitata a recarsi al Pronto Soccorso. La donna, cardiopatica, è stata accompagnata dalla figlia ed è stata visitata dopo una breve attesa.

"Le hanno fatto gli esami del sangue – spiega la figlia – poi la hanno sottoposta ad una radiografia toracica da cui sarebbe emersa una lieve bronchite e le hanno prescritto degli antibiotici". Le condizioni dell’anziana non sono migliorate nelle 24 ore sucessive: "Ieri quando ho ritirato le lastre, nel referto c’era scritto che ha una broncopolmonite e così mi sono recata dal medico velocemente per far si che le fosse prescritta la cura adatta. Non voglio fare polemica, ma credo che la presenza di un radiologo sia necessaria".

Il referto sarebbe dovuto arrivare nella stessa giornata e invece è stata dimessa con una prognosi errata e molto più rassicurante di quella che accusava. "Penso che nel caso di mia madre poteva essere consultato anche il reparto – conclude – per fortuna con lei c’ero io, ma quanti anziani soli ci sono che potrebbero trovarsi nella stessa situazione e che magari non hanno nessuno che possa andare a ritirare il referto tempestivamente". Una situazione difficile quella in cui versa il Pronto Soccorso in questo momento di emergenza dovuto a Covid e influenza, ma anche ai diversi casi di polmonite che continuano a manifestarsi.

Tante le persone che, con sintomi da influenza ricorrono alle cure del Pronto Soccorso, intasando il reparto delle emergenze, a spese di chi ha realmente bisogno di cure nell’immediato. Non va meglio presso i medici di base, dove agli appuntamenti giornalieri si aggiungono continue visite e richieste di visite domiciliari, soprattutto da parte di anziani. Un’emergenza nell’emergenza che si avverte anche in farmacia dove i farmaci da banco, normalmente utilizzati per curare l’influenza, scarseggiano. Introvabile anche qualche antibiotico come il Fluimucil che non è disponibile nemmeno su ordinazione. Un’ondata che sta aumentando soprattutto dopo la ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie che in moltissimi, già contagiati, hanno trascorso a letto.