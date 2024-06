"Raduno della Harley, inseriamo anche la città"

"Anche Jesi può dire la sua al prossimo raduno European Harley di Senigallia, evento che ques’anno ha avuto un gradissimo successo. La città di Federico II potrebbe essere la base per un tour per la riscoperta dell’entroterra marchigiano, delle colline della nostra stupenda regione, per proseguire con itinerari enogastronomici e turistici con i borghi storici".

Così il consigliere comunale Giancarlo Catani, in qualità di componente della consulta del Turismo.

"L’evento di Senigallia – aggiunge Catani - ha portato alla ribalta la grande partecipazione di moto da tutta Europa e anche il contributo di una nota ditta jesina. La nostra proposta valida a partire dal prossimo anno è quella di realizzare una tappa verso la città federiciana per permettere ai tanti ospiti anche stranieri partecipanti al nuovo raduno, di apprezzare le bellezze e la storia della nostra città. Credo che questa – conclude il consigliere – possa essere davvero un’occasione unica per promuovere il territorio, la Vallesina e le Marche".

