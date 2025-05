Raduno delle Harley 2026: già migliaia di prenotazioni

‘Spring rally’, con un anno di anticipo arrivate migliaia di prenotazioni. L’evento è in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026 e porterà in città migliaia di Harley. Le prenotazioni sono scattate subito dopo l’annuncio, in barba alle condizioni metereologiche, per i motociclisti l’importante è esserci. Coinvolte non solo le strutture della spiaggia di velluto, molte delle quali alzeranno le serrande in anticipo rispetto alla tradizionale apertura stagionale, ma anche le strutture dell’entroterra e dei Comuni limitrofi. Un evento che riconferma il suo seguito come avvenuto per l’H.o.g Harley nel 2024.

Per la prima volta, un evento itinerante tornerà in città, ma l’annuncio era nell’aria già un anno fa, quando gli organizzatori, visitando la spiaggia di velluto, ne erano rimasti entusiasti e non avevano scartato l’ipotesi di poter fare nuovamente tappa a Senigallia. Ma nelle strutture recettive si pensa alla stagione ai blocchi di partenza: "Le prenotazioni stanno andando bene – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi e titolare dell’hotel Bel Sit – il meteo non ci sta aiutando ma le previsioni hanno annunciato bel tempo già da prossimi giorni e molti attenderanno, come ormai accade da anni, gli ultimi giorni per essere sicuri di poter andare in spiaggia, una volta arrivati a Senigallia. Non abbiamo ancora i numeri, ma siamo sulla scia dell’anno scorso".

A fare paura sono le mucillaggini che un anno fa non hanno penalizzato Senigallia, dove si sono viste solo nell’ultima parte della stagione. "Il clima sta cambiando e lo vediamo anche dalle mucillaggini – prosegue – speriamo che quest’anno non rappresentino un problema". Senigallia è diventata una meta molto richiesta: "Abbiamo nuovi clienti – afferma – questo ci fa molto piacere è il risultato di anni di lavoro e di promozione. Molte persone chiamano e dicono di aver sentito nominare Senigallia sia in Radio che in tv, il fatto che il nome giri è sicuramente molto positivo".

Tutto pronto anche sull’arenile dove questo week-end sarà presente un assistente bagnanti ogni 200 metri: tutti in torretta con quasi venti giorni d’anticipo per allungare la stagione che questo week-end entra nel vivo con uno degli appuntamenti più tradizionali, Fosforo. Il 2 giugno torna invece come da tradizione il mercato ‘Primo Sole’, la possibilità di fare shopping dalle 8 alle 20, nelle bancarelle che saranno posizionate a ridosso del marciapiede nel tratto del lungomare Mameli compreso tra via Zanella e il porto.