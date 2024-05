Raduno delle Porsche: tre giorni con i bolidi

Le Porsche di tutta Italia pronte ad invadere Senigallia, venerdì e sabato è in programma il primo Meeting Spiaggia di Velluto, un evento che vedrà arrivare a Senigallia decine di Porsche da tutta Italia e che animerà la città per tutto il fine settimana. La Cna territoriale di Ancona ha voluto sostenere con entusiasmo questa iniziativa che rappresenta un’importante occasione di promozione per il territorio e le sue aziende.

"Siamo felici di essere parte di questo nuovo evento che porterà a Senigallia appassionati di motori da tutta Italia – sottolinea Giacomo Mugianesi, responsabile sindacale Cna territoriale. Il Meeting Spiaggia di Velluto sarà un’occasione per valorizzare le eccellenze del nostro territorio, sia dal punto di vista turistico che enogastronomico". Il programma prevede l’arrivo delle auto venerdì alle 15 e seguirà un lungo itinerario su tutto il territorio, alla scoperta delle bellezze delle Marche.

Domenica le auto saranno schierate davanti alla Rotonda a Mare dalle 9.30. "La Cna è sempre al fianco delle imprese del territorio che investono in iniziative di promozione e valorizzazione - conclude Mugianesi - siamo convinti che il Meeting Spiaggia di Velluto sarà un grande successo e che contribuirà a far conoscere ancora di più Senigallia".