Raduno Harley, il primo sold out

È febbre da Harley, dal 6 al 9 giugno la spiaggia di velluto registra già il sold out in vista del 30° raduno europeo delle Harley Davidson che per la prima volta si svolgerà a Senigallia. Sono attesi più di 50 mila appassionati provenienti da tutta Europa. Un evento itinerante che ogni anno viene ospitato in una località diversa, ma durante la presentazione gli organizzatori non hanno escluso che possa ripetersi anche nella stessa città. A quattro mesi di distanza dall’inizio dell’evento, difficile se non impossibile trovare una stanza libera sulla spiaggia di velluto. Nei portali più noti è possibile trovare libero solo un B&B nell’hinterland almeno a venti chilometri dalla spiaggia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle moto e non solo, perché oltre allo spettacolo dei numerosi centauri che per quattro giorni invaderanno la città, ci sarà il Motodrone in piazza Garibaldi, dove sarà allestito un palco per le esibizioni di artisti internazionali scelti da Dj Ringo di Virgin Radio che con la sua musica animerà l’evento. Non mancherà il service and shopping village in piazza Simoncelli, e allestimenti di food and beverage. La città pianeggiante e facilmente raggiungibile ha convinto gli organizzatori che potranno contare anche sui percorsi da effettuare nell’hinterland, vivendo le numerose sfaccettature che la Regione Marche propone. Questo è il primo sold out della stagione, ma se ne auspicano altri, sopratutto durante i grandi eventi. Una lunga estate quella che si prospetta sulla spiaggia di velluto dove si parte con i primi eventi già a Pasqua, per poi concludere con il cartellone estivo a settembre inoltrato. Il programma propone Senigallia come una città dove non ci si annoia e le iniziative sono a misura di tutti. C’è ancora scelta tra le strutture per chi vorrà trascorrere una settimana tuffandosi in quei mitici anni ’50, senza perdersi un solo spettacolo in cartellone dal 27 luglio al 4 agosto, periodo in cui è fissata la 23° edizione del Summer Jamboree. Per l’intero periodo, in un hotel fronte mare a tre stelle, a poca distanza dal centro storico si spendono meno di due mila euro. A 1700 euro per l’intero periodo c’è ancora la possibilità di prenotare una struttura a pochi passi dalla Rotonda a Mare. Numerose anche le prenotazioni a spot legate ai singoli concerti in programma, come quelli dei Simple Minds (1 luglio) e Pooh (3 luglio), mentre non sono ancora stati ufficializzati i nomi degli artisti che prenderanno parte dall’Rds Summer Festival.