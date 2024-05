Raduno Harley, nessun supporto all’ospedale

Sono attese 50mila persone per il il 30esimo anniversario dell’European H.O.G. Rally, in programma dal 6 al 9 giugno in città. A preoccupare l’opposizione è la mancanza di risorse aggiuntive in ospedale, l’Ast ha fatto sapere che "per quanto riguarda gli eventi pubblici a massiccio afflusso di persone, come potrebbe essere il raduno motociclistico previsto per il primo fine settimana di giugno, la Direzione Strategica comunica che l’Ospedale di Senigallia - cosi come tutta la sanità dell’AST di Ancona - è organizzato per rispondere a qualsiasi emergenza. Tutti gli Ospedali hanno un piano Peimaf che si attiva qualora si rendesse necessario".

Un evento itinerante e che ha già fatto tappa nelle maggiori città europee, una vetrina importante per la spiaggia di velluto che dovrà però gestire l’esercito di motociclisti che per tre giorni stazionerà in città: "Facciamo fatica a trovare una lettura che sia aderente a ciò che tutti gli utenti e i medici, operatori sanitari, infermieri e personale vedono con i propri occhi quotidianamente. Partendo dal raduno delle Harley Davidson, che prendiamo atto dall’AST essere un evento così come tanti altri che si svolgono in provincia, leggiamo che non vi sarà alcun potenziamento del personale dedicato in quei giorni. Si parla di "emergenza", ma gli eventi estivi e la programmazione del personale non attengono ad alcuna emergenza, bensì ad una consolidata prassi per la prima città turistica delle Marche" - spiegano i consiglieri del Pd Dario Romano e Margherita Angeletti.

Il piano operativo dell’Ast per la stagione estiva è pronto: "Sul fronte delle risorse umane, stanno prendendo servizio in questi giorni i tecnici di laboratorio appena assunti che saranno assegnati alla Medicina Trasfusionale e alla Anatomia Patologica di Senigallia – spiega l’Ast in un comunicato - Per quanto concerne il discorso del rinforzo estivo dell’organico in servizio al Pronto Soccorso, si conferma che sarà immesso in servizio un medico, anche a fronte delle disponibilità già manifestate. Per quanto riguarda il medico delle ambulanze, si conferma, anche in questo caso, che il turno fino a fine maggio è tutto coperto e si stanno già organizzando i turni per i prossimi mesi. Il servizio di dialisi turistica estiva, come tutti gli anni, è già stato organizzato e la relativa determina è pubblicata nell’albo pretorio aziendale".