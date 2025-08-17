Raffaeli da Fabriano a Rio de Janeiro: "Non vado ai Mondiali per il risultato"

Da Fabriano a Rio, passando per i podi più prestigiosi del pianeta. È questo il cammino di Sofia Raffaeli, fuoriclasse della ginnastica della città della carta e della ritmica italiana, che ora punta lo sguardo verso il Brasile per il 41esimo Campionato del Mondo, in scena dal 20 al 24 agosto a Rio de Janeiro. Non è solo una trasferta azzurra quella che ha preso il volo alla vigilia di Ferragosto: è l’inizio di una nuova sfida, in un quadriennio che riparte sotto il segno del rinnovamento. Raffaeli torna in pedana con la voglia di ricominciare da sé, con nuovi esercizi, nuove ambizioni, ma lo stesso talento luminoso che l’ha resa un’icona a livello internazionale. Con sé, Raffaeli porta molto più di medaglie e successi.

In una recente intervista a Sky Sport porta l’esperienza di chi ha già conquistato il mondo – oro iridato nel 2022 a Sofia, bronzo olimpico a Parigi 2024, e un 2025 da protagonista assoluta: argento All Around a Marbella, oro nella World Cup di Baku, quarto titolo italiano consecutivo e vittoria nella tappa finale di Coppa del Mondo a Milano.

Ma non è (solo) per vincere che è venuta a Rio. "Non vado al Mondiale per il risultato – spiega Sofia –. Cerco di fare una gara pulita e di uscire soddisfatta da ogni esercizio. È iniziato un nuovo quadriennio, ma è tutto da costruire. Non c’è più Milena (la sua compagna di mille avventure alla Ginnastica Fabriano), ma ho accanto Tara Dragas e la squadra delle Farfalle che è stata rinnovata al suo interno. È tutto nuovo intorno a noi, e io voglio solo godermi il momento, fare squadra, e dare il massimo. Semplicemente questo".

Un approccio maturo, consapevole, figlio dell’esperienza e dell’umiltà. Dopo le fatiche post-olimpiche, Raffaeli ha affrontato una stagione di transizione, segnata dalla separazione dalla sua allenatrice Mancinelli e anche dalle novità introdotte dal nuovo codice dei punteggi e dai quattro esercizi completamente rinnovati. "Sto tornando in forma dopo Parigi – racconta –. Il percorso è stato lungo: il nuovo codice, i nuovi esercizi, l’inserimento di difficoltà… Avevo tante idee da sperimentare, ma non tutto è andato come speravo. Spero che dal prossimo anno, ripartendo da zero, riuscirò a portare davvero qualcosa di nuovo in pedana. Intanto, stiamo lavorando duramente, insieme a Tara e alla squadra, per dare il massimo in questo Mondiale".

In un Paese dove ritmo e danza fanno parte del Dna culturale, Sofia scenderà in pedana con ciò che la distingue da sempre: eleganza, tecnica impeccabile e carisma da campionessa. E mentre il Cristo Redentore veglierà sulla città, sarà lei, in pedana, a portare in alto il nome dell’Italia. Accanto a lei, la giovane e promettente Tara Dragas, reduce da una stagione in costante crescita, e la squadra azzurra composta da Laura Paris, Alexandra Naclerio, Giulia Segatori, Sofia Sicignano, Chiara Badii e Laura Golfarelli.

Il cammino verso Rio è stato preparato con precisione assoluta: Sofia e Tara svolgeranno gli ultimi allenamenti a Vitória, mentre la squadra rifinirà i dettagli a Porto Alegre. Poi, tutte insieme, convergeranno al Parque Olímpico di Barra da Tijuca, dove la magia prenderà forma tra cerchi, palle, clavette e nastri. Dietro le quinte, un team solido e affiatato: Elena Aliprandi, Bilyana Dyakova e Spela Anka Mohar guidano le individualiste; Mariela Pashalieva e Valeria Carnali seguono la squadra.

Ma è Sofia Raffaeli, con la sua classe magnetica e il suo spirito da pioniera, a incarnare il sogno azzurro. In una Rio che danza al ritmo della samba sotto ogni tramonto e vive al ritmo del mare, sarà lei – ancora una volta – a trasformare ogni esercizio in poesia visiva.

Angelo Campioni