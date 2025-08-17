Raffi e il collettivo Xxenergy: a Senigallia musica e performance

Un concerto capace davvero di scatenare il pubblico a Senigallia. E’ quello che oggi (ore 21.30) avrà come protagonisti Raffi e il collettivo Xxenergy, attesi sul palco della centralissima piazza Roma. Un live che fonde musica, performance e vibrazioni potenti, in una serata tutta da vivere.

Non si direbbe che la frontwoman Raffi (Raffaella Pierattoni), ventiduenne, suona il pianoforte ed ha frequentato il conservatorio ‘Rossini’ di Pesaro per tre anni, per poi laurearsi a Urbino alla triennale di Giurisprudenza. La giovane artista è prodotta dal bolognese Roberto Casini, e ha già realizzato per Selvaggia Music tre singoli con relativi videoclip: "Per nessuno", "Vivo senza te" e "Dopo di me".

L’incontro fortunato per lei è stato quello con Casini, primo batterista e storico collaboratore di Vasco Rossi, che l’ha voluta già in alcune date del tour 2022. Proprio il fatto di aver aperto i concerti del Blasco nazionale ha contribuito ad aumentare la popolarità della cantante, sempre più al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori a livello nazionale.

Nel 2023 tra l’altro è uscito il primo singolo di "Fashion Rock Live" una raccolta di dodici brani eseguiti in un unico concerto. I brani sono stati pubblicati su Spotify e YouTube, dove hanno riscosso un grande successo. Di recenti Raffi e gli Xxenergy si sono esibiti a Tricarico, nell’ambito di ‘Ferragosto in Rock’, confermando la loro capacità di entusiasmare il pubblico.