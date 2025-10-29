Raffica di atti vandalici: rinforzata la polizia locale

Le scritte in memoria di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nell’incidente stradale a San Biagio dieci giorni fa, hanno lasciato il segno e non sono le sole. Ogni Consiglio di quartiere a Osimo chiede più sicurezza contro gli atti vandalici che continuano a imperversare, da quello del centro storico appunto fino a Passatempo passando anche per Osimo Stazione, dove da tempo ormai i residenti passano notti insonni. "Sono consapevole della necessità di potenziare il sistema di videosorveglianza e per questo ho già fatto nelle settimane scorse dei sopralluoghi con i residenti per individuare le zone da coprire, specialmente in centro storico dove stanotte ci sono stati atti vandalici con graffiti e scritte in diverse zone – dice l’assessore alla Sicurezza Lorenzo Bottegoni -. Come assessore alla sicurezza manterrò alta l’attenzione. Oltre alle nuove spycam, a rinforzare il corpo di polizia locale e a proporre incontri formativi nelle scuole, il Comune da solo non può fare molto altro. È un problema, quello delle devianze giovanili, troppo complesso e che va affrontato da più attori sociali". Astea provvederà a breve a ripulire le scritte a Fonte Magna, altro luogo imbrattato dai vandali pochi giorni fa, in attesa che le indagini possano risalire ai responsabili. Si indaga a tutto tondo perché potrebbe trattarsi della stessa mano.

"Il dolore e la rabbia non sono una scusa accettabile per offendere, sporcare, danneggiare – aggiunge l’assessore al Centro storico Jacopo Celentano -. Lavoreremo, come ribadito dalla prima cittadina, su due fronti: da una parte educare al rispetto degli altri, degli spazi comuni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, dall’altra strumenti di controllo che permettono di individuare i responsabili". Non è terminata la lunga serie di atti vandalici che da settimane attanagliano la frazione di Passatempo. "L’altra notte un gruppo di teppisti ha divelto una traversa in legno della staccionata dei giardini lanciandola poi contro l’abitazione li vicino - denuncia il presidente del Consiglio di quartiere Rolando Le Moglie -. La persona anziana che ci abita era a letto e sentendo quel forte rumore si è svegliata impaurita non riuscendo più a dormire. Atti come questi si stanno intensificando purtroppo. E’ ora di fare qualcosa". Sono stati allertati gli agenti della Municipale. Si tratterebbe appunto di una banda di ragazzini che un mese fa aveva dato fuoco a un gioco nell’area pubblica dedicata ai bambini.

Silvia Santini