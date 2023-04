Raffica di colpi nelle profumerie: preso il ladro

Ladri "profumati", in manette un rumeno di 35 anni. La scorsa estate, la banda di malviventi – che operava in tutta Italia – aveva colpito anche due profumerie della provincia di Ancona. L’accusa della Procura è pesante: associazione per delinquere finalizzata a furti continuati. Il bottino di ogni colpo avrebbe fruttato circa 2-3mila euro. Il più delle volte, il nutrito malloppo – secondo quanto trapela – sarebbe consistito in 10 o 15 confezioni di profumi delle marche più blasonate e costose. La banda dei profumi operava soprattutto nel centro e nord Italia. Anche le Marche (e il capoluogo) erano state colpite, nello scorso periodo estivo. I furti, alla banda, rendevano molto: basti pensare che la refurtiva complessiva, secondo indiscrezioni, supererebbe i 50mila euro. Refurtiva che sarebbe stata recuperata solo in parte, per poi essere restituita ai legittimi negozianti. Ad incastrare il 35enne ci ha pensato la polizia di Ancona: è stato il gip del capoluogo ad emettere per lui, nei giorni scorsi, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il rumeno, considerato dagli investigatori il capo del sodalizio criminale, si trova ora dietro le sbarre del carcere di Montacuto. L’indagine, condotta dalla Squadra mobile, nasce a seguito di un duplice furto avvenuto nell’estate scorsa ai danni di alcune profumerie della città.

ni.mor.