Raffica di controlli della polizia nei luoghi dei giovani: tre denunce

Tre stranieri sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Ancona durante i controlli dinamici del territorio disposti dal questore Capocasa, d’intesa con il prefetto, durante tutta la giornata del sabato intensificati in prossimità delle festività natalizie.

Il primo, un tunisino di circa 24 anni, trovato in possesso di 0.9 grammi di hashish nei pressi di piazza del Papa, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette. L’altro, di origine rumena di circa 42 anni, sanzionato ai sensi dell’art. 688 c.p. perché all’atto del controllo era in stato di alterazione psico fisica dovuto all’abuso di alcool e, oltre a mostrarsi insofferente durante i controlli, aveva difficoltà nel reggersi in piedi a causa del suo stato di alterazione.

Il terzo denunciato è un giovane di origine ghanese di 24 anni privo di documenti di riconoscimento. Condotto in questura per gli accertamenti del caso è risultato irregolare sul territorio nazionale. Per lui oltre alla denuncia il Questore ha emesso nei suoi confronti un ordine a lasciare l’Italia.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha pattugliato la zona del centro cittadino maggiormente interessata dall’aggregazione di gruppi di giovani e in prossimità delle principali fermate degli autobus di linea urbana che dalla periferia giungono nel centro cittadino. Identificate e controllate 131 persone.