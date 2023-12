Raffica di controlli tra lo shopping

Raffica di controlli nel bel mezzo dello shopping natalizio con i cani poliziotto Imperator ed Edox anche nei centri commerciali: venti le persone segnalate e denunciate o per avere con loro sostanze stupefacenti o per aver commesso reati predatori. Martedì pomeriggio il personale delle volanti e di polizia giudiziaria del commissariato, assieme alle unità cinofile antidroga di Ancona, coordinate dal vice questore Paolo Arena, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivo: la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e di incolumità pubblica, nell’imminenza delle festività natalizie. I cani poliziotto hanno setacciato le aree più sensibili della città, in auto ma anche a piedi in corrispondenza di aree commerciali e in particolare: via Setificio, via Marche, giardini pubblici, porta Valle, quartiere San Giuseppe e piazzale San Savino. Effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in cinque negozi. I controlli saranno svolti senza soluzione di continuità nel corso delle festività. Le persone identificate sono state 134, 20 quelle positive ai controlli, 30 i veicoli fermati e cinque le ispezioni relative agli stupefacenti: queste hanno dato esito negativo. Controllati la galleria commerciale del Torrione, due kebab e due bar.