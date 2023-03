Raffica di furti in casa: portati via gioielli e oro

Loro non sono ancora rientrati dal lavoro, i ladri entrano in casa spaccando la porta finestra e rubando oro e gioielli per dileguarsi nel buio. È accaduto venerdì pomeriggio a Jesi, tra le 17 e le 19, quando i malviventi hanno preso di mira la zona di via Cupetta, poco distante dallo stadio Carotti. Svaligiati almeno due appartamenti, mentre negli altri della stessa palazzina erano presenti dei condomini. A fare la scoperta i proprietari al rientro dalle loro attività quotidiane nei loro appartamenti trovati completamente a soqquadro, specie nelle camere da letto. Spariti gioielli dal valore affettivo ma anche economico. Ingenti anche i danni agli infissi. A dare l’allarme sui social network è stato un proprietario che mostrando il suo appartamento a soqquadro si sfoga: "Nessuno sembra essersi accorto anche se erano in casa negli appartamenti vicini. Davvero assurdo". Sarebbero stati altri i furti in appartamento registrati in città e in Vallesina nel week end, ma le indagini delle forze dell’ordine proseguono nel più stretto riserbo.

Sa.fe.