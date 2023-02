Raffica di furti nelle case, incastrata la banda

Raffica di furti in abitazione, presi e denunciati dalla polizia due uomini della banda in azione in tutto il centro e in nord Italia. Lo scorso 15 dicembre Fabriano e le sue frazioni sono stati investiti da un’ondata predatoria senza precedenti. Dieci i furti in abitazione, messi a segno tra le 17 e le 19,30, oltre ad altri cinque tentati e a altre segnalazioni di persone sospette. Il bottino tra oro, gioielli, orologi e contanti si aggira attorno ai 15mila euro. La banda, costituita da tre elementi, ha operato con l’appoggio di un’auto "pulita" che, giunta in prossimità dell’obiettivo, lasciava scendere due malviventi per poi spostarsi per il successivo recupero nel punto concordato con i complici, probabilmente collegati con radio portatili o cellulari "puliti". I malviventi si sono introdotti forzando finestre e balconi di abitazioni in aree residenziali nelle frazioni e in città prediligendo case non occupate ma non disdegnando di rubare in stanze vuote di appartamenti con persone all’interno. La pioggia abbondante di quel pomeriggio ha reso difficoltoso l’esame delle immagini delle telecamere private risultate, in alcuni punti, offuscate.

Nonostante ciò grazie alle telecamere private, ai riconoscimenti fotografici e informazioni contenute in pubblici registri quali quelli relativi alle intestazioni di auto e di utenze telefoniche, approfondite attività investigative hanno reso possibile risalire anche alla rete delle frequentazioni degli indagati con altri pregiudicati. La banda è stata geolocalizzata dai poliziotti che hanno così ricostruito orari e tappe criminali. È stato così possibile procedere al riconoscimento fotografico di un componente della banda la cui fisionomia era stata memorizzata da uno dei derubati che rientrando a casa, si era imbattuto in due ragazzi che fuggivano scavalcando la recinzione del suo giardino. Li ha inseguiti a piedi per diverse centinaia di metri fino a perderli di vista proprio perché avevano raggiunto il punto di incontro con il complice che li attendeva in auto.

Gli inquirenti anche grazie alle immagini acquisite lungo l’itinerario sono arrivati all’auto usata dalla banda. L’intestatario del veicolo risulta, ad oggi proprietario di oltre 50 mezzi, tutti acquistati negli ultimi mesi e quasi tutti segnalati da uffici di polizia del centro nord Italia, perchè impiegati per la commissione di reati. Denunciati i due, un 50enne italiano e un 40enne albanese, residenti nel milanese, per concorso in furto aggravato continuato in abitazione, ora è caccia al terzo complice. Si lavora anche per il recupero della refurtiva, oltre 4mila euro in contanti e 10mila tra oro, gioelli e orologi.