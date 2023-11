Raffica di furti nelle frazioni: caccia a una banda

Torna l’incubo dei furti in appartamento, stavolta a Marischio. I malviventi, probabilmente la stessa banda, sono tornati in azione e hanno preso di mira la popolosa frazione. Una decina tra quello messo a segno e tentati i colpi registrati tra il pomeriggio e la sera di Ognissanti. Almeno tre i colpi sfumati perché gli allarmi sono scattati e hanno fatto dileguare i malviventi. Analogo il modus operandi: i malviventi sono riusciti a entrare forzando le finestre e una volta dentro si sono diretti alle camere da letto. Qui hanno rovistato per rubare gioielli e denaro contante. Bottini piuttosto magri ma al loro rientro i proprietari hanno provato rabbia e nche spaveto. I colpi sono stati registrati in diverse vie della popolosa frazione, come via La Viola, La Torre, Serramaggio e La Piscina. I proprietari scoperti i furti hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Fabriano che hanno effettuato controlli con più pattuglie per tutta la serata di ieri. In zona i ladri erano stati anche la scorsa settimana, in particolare avevano rubato all’interno di un appartamento nella vicina Varano e anche a Cancelli. È caccia ad una banda: sono al vaglio dei carabinieri le registrazioni delle telecamere installate dai privati. In nessuno dei colpi denunciati ci sarebbero state persone in casa al momento dell’ingresso dei ladri. Non sono mancate le segnalazioni di movimenti sospetti: in particolare alcune automobili, un’utilitaria e due Audi di grossa cilindrata che potrebbero essere state usate sia meroledì pomeriggio che nei giorni precedenti quando, con molta probabilità, la banda ha effettuato un sopralluogo prima di tentare il colpo. L’appello è quello di segnalare movimenti o persone sospette in tempo reale alle forze dell’ordine. Intanto da Marischio i residenti si appellano all’Amministrazione comunale: "Ci sono molti lampioni non funzionanti che, da tempo, attendono di essere sostituti". Sara Ferreri