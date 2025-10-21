Raffica di furti, portano via soldi e gioielli

Hanno messo a ferro e fuoco l’Abbadia di Osimo i ladri che l’altra sera non hanno esitato a trafugare soldi e gioielli da una villetta. Poi, sempre nella stessa frazione, hanno tentato il colpo in un’altra abitazione, fallendo. "Hanno organizzato un colpo da toccata e fuga. Non ero in casa in quel momento, al ritorno era tutto a soqquadro. Non sono riusciti a rubare cose di valore perché ben nascoste. Gravissimi i danni per lo scasso e, ovviamente, a livello morale", racconta la giovane proprietaria che ha denunciato il furto ai carabinieri della stazione locale. Tantissima la paura in zona che negli ultimi mesi viveva tranquilla, lontana da episodi di microcriminalità.

Venerdì sera invece altro colpo denunciato in un appartamento a Campocavallo, già scenario di un inseguimento da film da parte dei carabinieri che hanno fermato un’auto rubata.

I malviventi sono riusciti a fuggire. E’ scattato quando hanno forzato il posto di blocco. La macchina, una Citroen Ts7, non si è fermata all’alt dei militari e a tutta velocità si è diretta verso sud. La macchina all’improvviso ha sterzato per i campi al confine con il Cerretano di Castelfidardo e i tre malviventi che erano a bordo sono riusciti a uscire e a fuggire a piedi, avvolti nel buio della notte.

Diversi residenti hanno sentito la sirena e avvertito l’auto sgommare. Tutta la scena si materializzata davanti ai loro occhi all’improvviso. Adesso si sta indagando se sussiste un collegamento tra i vari colpi.

Trafugati anche alcuni attrezzi da giardino da una rimessa di una casa di campagna di via del Fosso. Indagano, per quanto riguarda questo furto, gli agenti del commissariato di Polizia. Nel fine settimana è stato attuato da parte degli agenti un attento monitoraggio di Osimo Stazione, San Biagio, Campocavallo e delle vie, piazze e parchi pubblici del centro storico noti come luoghi di aggregazione dei giovani per scoraggiare assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano.

A Osimo l’attenzione è massima sul fronte sicurezza. Chat di quartiere e passaparola non fanno altro che ripetere di fare attenzione a movimenti sospetti.

La sindaca ha partecipato al bando per installare nuove telecamere nelle zone scoperte. In ordine temporale è stato l’ultimo tentativo.

Quelle bande potrebbero essere le stesse che poi, quella stessa notte, avrebbero tentato altri furti fuori provincia. Vanno in trasferta e in una sola sera puntano a compiere quanti più furti possibili, arraffare soldi e non solo e tornare a casa per la conta.

Silvia Santini