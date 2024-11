Raffica di furti: sono dieci i colpi in poche ore

Ancora furti in città, i malviventi sono tornati nella zona dell’ex ospedale Murri, via Forlanini dove hanno forzato gli infissi di due appartamenti ma in un caso sono stati messi in fuga dall’allarme nell’altro dal non essere riusciti ad aprire una cassaforte a muro.

Sono una decina, solo per restare alle ultime ore, i colpi riusciti o tentati messi a segno tra Jesi e Pianello in appena 24 ore. In azione ci sarebbero almeno due diverse bande, visto che i colpi di Jesi e Pianello si sono registrati negli stessi orari e giorni. Giovedì pomeriggio i malviventi sono entrati in azione in via Murri, traversa di via dei Colli, dove tre settimane prima era stata svaligiata la casa del consigliere comunale Francesco Rossetti.

"Sono uscita di casa alle 18,45 e dopo appena 15 minuti è suonato l’allarme – ha riferito la proprietaria ancora sotto choc -. Credo proprio che stessero monitorando i miei movimenti. E a ripensarci mentre uscivo mi è sembrato di sentire dei passi e dei rumori nella siepe, ma non gli ho dato troppo peso".

Fortunatamente in questo caso, grazie all’allarme, i malviventi si sono dileguati a mani vuote anche se resta l’amarezza del danno all’infisso del bagno letteralmente forato, probabilmente con un piede di porco.

Poco prima o forse poco dopo i malviventi sono entrati in azione in via Forlanini: analogo il modus operandi. Infissi forzati on un piede di porco.

Una volta dentro i malviventi hanno spostato mobili e arredi vari a caccia di una cassaforte che hanno trovato nel muro. Hanno provato anche a forzarla, probabilmente con lo stesso piede di porco e altri arnesi ma non sono riusciti e hanno così dovuto desistere dileguandosi a mani vuote.

Sui colpi indagano i carabinieri a caccia di impronte ed elementi utili per arrivare ai malviventi. Sei i colpi, tutti messi a segno nel pomeriggio di mercoledì quando a Pianello dove si sono registrati due furti, una donna ha visto appostarsi un uomo al piano terra e poi dileguarsi. Quattro, sempre mercoledì pomeriggio, gli appartamenti visitati a Jesi nella zona bassa di via Roma.

Di poche centinaia di euro ciascuna il bottino. In zona Bellavista i malviventi dopo aver messo tutto a soqquadro hanno asportato 100 euro e 200 euro e monili d’oro.

In via Ceccarelli sui 300 ero e gioielli il cui valore è da quantificare. Oro e qualche banconota anche nei due colpi di Pianello zona Gramsci-giardini.

La raccomandazione è sempre quella di segnalare ogni persona o movimento sospetto alle forze dell’ordine.

Sara Ferreri