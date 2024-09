Raffica di interventi. Dal verde ai monumenti, c’è l’operazione decoro. Galleria, reti anti piccioni

Ancona prova a rifarsi il trucco coi soldi del G7 Salute. Sono partiti ieri i primi interventi di make-up nella zona del centro e aree limitrofe per apparire più in forma agli occhi degli oltre 200 membri delegati dei Grandi del pianeta che arriveranno ad Ancona a ottobre. Edifici ripuliti, verde curato e in generale un occhio interessato al decoro. Il primo intervento specifico è partito in via XXIX Settembre per rimettere in sesto la mura in pietra, mentre prosegue l’intervento nell’area circostante Porta Pia. Parliamo di aree a stretto contatto con la Mole Vanvitelliana, ossia il luogo dove materialmente i ministri della salute e i delegati del G7 si riuniranno: "Oltre alla mura sotto l’hotel Seeport – spiega l’assessore con delega al Decoro, Daniele Berardinelli – sistemeremo le pavimentazioni, i marciapiedi e così via curando ogni dettaglio. Ci occuperemo del verde e di tutto ciò che concerne il recupero funzionale del decoro, specie nelle zone toccate dal G7. Arriveremo fino all’inizio di ottobre pronti per l’evento. Un dettaglio non di poco conto: tutte le opere in questione hanno ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza".

I lavori presenti nella lista dell’ultima ora costeranno quasi 60mila euro, ma nel complesso l’amministrazione potrà contare sul finanziamento di 200mila euro previsto dal governo per verde e decoro; il resto, 1.8 milioni di euro, sono serviti per strade e lavori pubblici in generale oltre al milione di euro per i lavori dentro il Mandracchio finanziati dall’Autorità portuale. Oltre a via XXIX Settembre l’elenco di interventi prioritari prevede lavori sulla facciata di Palazzo degli Anziani, con la pulizia della parte bassa del nostro ‘Grattacielo medievale’ su piazza Dante; puliti i parapetti dei pontili della Mole (dov’è previsto il recupero della pavimentazione) e delle lastre di granito attorno a Porta Pia; opere di ripulitura pure in piazza san Francesco e del Monumento ai Caduti, opera considerata di assoluta priorità. All’interno dei punti ora narrati si inserisce un altro capitolo: "Oggi diamo il via al montaggio della rete anti-piccioni tro la Galleria Dorica – aggiunge Berardinelli – alla luce del dialogo che stiamo portando avanti per assumere la gestione diretta della galleria, ad oggi di competenza dei condomini. Entro fine mese partiamo anche con la pulizia delle colonne dei portici in piazza Cavour".

Pierfrancesco Curzi