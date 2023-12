Raffica di furti, è caccia a una coppia di ladri

È caccia alla coppia di uomini vestiti di nero con il volto travisato da una sciarpa. La coppia che nel tardo pomeriggio di venerdì ha tentato un colpo a Vallone ma è stata messa in fuga dal proprietario. Qualche ora dopo, due uomini sono scappati dal giardino di un’abitazione di Cesano, perché sorpresi dal proprietario mentre stavano cercando di aprire una porta sul retro della casa.

Ladri in azione ripresi dalle telecamere

Sempre due uomini sono stati ripresi mercoledì dalle telecamere esterne di un’abitazione di Corinaldo ripulita dai ladri.

L’allarme, insieme alla foto ripresa dalle telecamere è stata diffusa sui social dal gruppo ‘Furti e segnalazioni Senigallia’.

"Sabato intorno alle 17.40 uscendo di casa mi son ritrovato due individui intenti a scavalcare il mio cancello – spiega la vittima - uno dei due, già era entrato e l’altro si apprestava a scavalcare. Appena mi hanno visto sono subito fuggiti verso il campo di ulivi che sta dall’altra parte della strada. Ho allertato subito la polizia che è arrivata poco dopo. I due erano vestiti tutti di nero con una sorta di sciarpa che copriva la faccia".

Ventiquattr’ore prima, al mattino ignoti hanno messo a segno un colpo nel quartiere di Vivere Verde. In un caso, a Corinaldo, avevano cercato di smurare la cassaforte, ma, anche in quell’occasione si sono dovuti dare alla fuga per l’improvviso rientro del proprietario.

"Quando sono entrato forse erano ancora in casa – ha spiegato l’uomo – ho sentito un odore di bruciato, sono andato in camera da letto e ho visto che avevano tentato di aprire la cassaforte. Sono entrati dalla porta e probabilmente usciti dalla porta finestra che dà su una scala esterna quando sono arrivato".

Un tentato colpo fotocopia, sempre venerdì anche a Cesano: "Erano da poco passate le 22 quando, mentre parcheggiavo mi è sembrato di vedere una persona nel giardino di casa – spiega la vittima –. Mi sono avvicinata per vedere, pensavo fosse un riflesso, invece un uomo vestito di nero era in piedi e un altro abbassato che stava cercando di forzare la porta finestra. Mi sono messa a gridare e loro sono scappati attraverso il giardino del palazzo a fianco a quello dove vivo io. Ho letto sui social degli altri tentati furti e ho pensato che poteva trattarsi delle stesse persone. Anche da me erano due e anche da me sono scappati a piedi".

A differenza di altre volte nei quartieri presi di mira dai ladri nessuno ha notato movimenti sospetti nei giorni precedenti ai furti o tentati furti.