Raffiche di vento: alberi spezzati nei parchi

Un grosso ramo, praticamente mezzo albero alto un ventina di metri si è abbattuto sul camminamento pedonale dei giardini Regina Margherita, chiusi nei giorni scorsi dal sindaco Daniela Ghergo come le altre aree verdi cittadine per l’allerta meteo dovuta alle forti raffiche di vento. Una decina le auto danneggiate dagli alberi, dalle tegole e dai rami caduti solo per restare alla nottata di giovedì e alla mattinata di ieri. Una raffica di interventi per vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale quest’ultima in azione eccezionalmente anche di notte.

"Nel primo pomeriggio di oggi (ieri, ndr) i vigili del fuoco avevano ancora trenta interventi da evadere – ha spiegato il sindaco Daniela Ghergo - . Sono arrivati i rinforzi da Ancona e Jesi. Diverse la auto danneggiate dalla caduta di rami o alberi. Via Veneto è stata temporaneamente chiusa per pericolo caduta cornicioni e così anche la strada per Collepaganello per la caduta di albero in mezzo alla strada. Rami di alberi sono caduti davanti l’ospedale Profili. Vista la caduta di alcuni rami ai giardini Regina Margherita l’ordinanza di chiusura dei parchi rimane in vigore: è stata firmata solo un’ordinanza che consentirà domani, (oggi, ndr) l’accesso temporaneo al monumento dei caduti di tutte le guerre per la celebrazione del 4 Novembre".

Una decina le auto danneggiate, numerosi i danni. Ieri mattina il torrente che attraversa frazione Campodonico ha raggiunto il livello di guardia, è stato monitorato con attenzione. Fortunatamente nel pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo. Numerosi anche gli interventi a Fabriano, Cupramontana, Genga, Cerreto d’Esi e Sassoferrato. I carabinieri si sono messi al lavoro due pattuglie, una del Norm e una della stazione.

A Pianello di Genga sono intervenuti per la caduta di un albero sopra un’auto. A Sassoferrato stessa tipologia di intervento lungo la SP 48 di Cabernardi. A Fabriano è stato gestito il traffico in via Bondi per la caduta di un albero in mezzo alla strada e in via delle Fornaci è rimasto danneggiato il telo di un camion a causa di un ostacolo sporgente a bordo strada. In via Veneto delle tegole sono cadute su un veicolo in sosta. In via Serraloggia un albero è caduto su auto, in via Campo Sportivo una serie di lastre sono cadute dal tetto su alcune auto parcheggiate. In via Miliani pure alcune auto sono state danneggiate a causa di oggetti trasportati dal vento. A Campodonico, invece, per la presenza di fango sulla strada carabinieri e vigili del fuoco hanno prestato soccorso a un’auto in panne. Fortunatamente non si sono registrati feriti.