Raffiche di vento e danni. Dalla costa all’entroterra rami caduti e strade bloccate

Maltempo dalla costa all’entroterra: raffiche di vento che hanno creato non pochi problemi. Rami caduti, arredi accatastati e transenne dei cantieri rovesciate, mentre a salvare i residenti del lungomare di Senigallia da una tempesta di sabbia è stata la pioggia caduta nella notte.

Ma il vento forte ha continuato a imperversare per tutta la giornata di ieri: due i tamerici caduti, uno sul lungomare Mameli a pochi passi dal porto, l’altro all’altezza di Cesanella dove anche un copri lampione è finito sulla spiaggia. Sul viale Leopardi sono cadute le transenne che delimitano il cantiere di porta Mazzini, fortunatamente senza interessare le auto in sosta a poca distanza.

Diversi anche gli interventi dei Vigili del Fuoco nell’hinterland per rimuovere alcuni rami caduti al centro della carreggiata. Il forte vento ha fermato anche le giostre del Lunapark allestito nel parcheggio ‘Villa Torlonia’.

Grande lavoro anche per la polizia locale di Castelfidardo che già dalle prime ore di ieri mattina è intervenuta per ripristinare la sicurezza di numerose strade interessate da crolli di alberi e ramaglie varie.

Il primo intervento era stato segnalato in via 25 Aprile, zona ospedale , dove alcuni utenti denunciavano la caduta di ramaglie che all’arrivo della polizia locale erano già in parte state rimosse da alcuni cittadini con spiccato senso civico.

Alla polizia locale, infatti, non restava che delimitare l’area con nastro e notiziare l’ufficio tecnico per i provvedimenti di competenza. Neanche il tempo di completare il servizio che il 112 di Osimo richiedeva l’invio di una pattuglia per un sinistro in via osimana, località Camerano, dove erano già presenti vigili del fuoco e 118. L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze al conducente, ha richiesto rilievi e viabilità mentre le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

I rilievi non erano stati neppure completati che già una nuova segnalazione attendeva la pattuglia del pronto intervento nei pressi di San Rocchetto per una pianta che minacciava il crollo sulla sede stradale, anche questa prontamente messa in sicurezza. Altri interventi in via La Malfa, via della Battaglia, strada provinciale n. 2 sempre per crolli di alberi e ramaglie. Caduto un albero anche in via Direttissima del Conero. Rinvioata anche la partita di calcio di Eccellenza del Castelfidardo.

Ancora alberi sulle auto e cadute nei parchi a Fabriano. Allagato pure il PalaCesari. Non sono mancati ieri smottamenti lungo le strade principali di diverse frazioni. Tanti dusagi e danni nella città della carta. Le situazioni più critiche a Campodonico e Belvedere dove uno smottamento ha invaso parte delle carreggiate che conducono nelle due frazioni e a Marischio dove un albero è caduto e ha tranciato un cavo dell’Enel.