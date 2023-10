Raffineria, la Rsu contro gli ambientalisti

Tra la celebrazione dei 90 anni della raffineria Api di Falconara e la concomitante manifestazione dei comitati ambientalisti, entrambe in programma sabato mattina, s’inserisce la Rsu del sito produttivo: "La solita falsa contrapposizione che qualcuno fa tra lavoro e ambiente non ci appassiona – si legge in una nota - e non ci appartiene e come lavoratori non vorremmo essere ostaggi di battaglie politiche ideologiche in particolare da parte dei nimby locali che, come da tradizione, interessano in modo negativo le ultime industrie rimaste sul territorio".

L’intervento a gamba tesa dei rappresentanti sindacali arriva a pochi giorni dalla corposa festa organizzata dal Gruppo in tutta Italia ed è teso, almeno per l’azienda falconarese, anche a rivolgere "i più sentiti ringraziamenti a quelle donne e quegli uomini che per così tanto tempo hanno operato affinché questo anniversario potesse essere celebrato – continuano i rappresentanti dei lavoratori -. In un mondo del lavoro sempre più precario e con salari in contrazione festeggiare 90 anni di lavoro di qualità e di lunga militanza diventa importante per i lavoratori e il mondo del lavoro tutto". All’interno della raffineria si sono succedute intere generazioni di persone e famiglie "che hanno potuto vivere dignitosamente" che con il "loro lavoro e i loro sacrifici hanno permesso che il lavoro potesse essere ereditato così a lungo" garantendo "altissimi livelli di sicurezza" e permettendo "all’azienda di poter crescere e prosperare", contribuendo "in maniera importante allo sviluppo del territorio". La Rsu avrebbe tanti aneddoti e lavoratori da esaltare, ma in vista dell’anniversario vuol ricordare "Mario e Ettore, due di noi". Due operai morti nell’incidente alla raffineria del 25 agosto 1999. Quanto alla festa di sabato, dopo una conferenza in presenza dei vertici di Api, seguiranno una mostra dal titolo ‘90 anni di strada insieme’, intrattenimenti per grandi e bambini e una visita guidata in raffineria. Fuori dal sito, invece, si raduneranno i comitati Mal’aria, Ondaverde e Falkatraz per un’assemblea e un presidio contro le esalazioni industriali.