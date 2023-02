Trafilamento di prodotto dall’impianto Topping alla raffineria del 2 febbraio scorso, la maggioranza fa quadrato attorno al sindaco Stefania Signorini e rispedisce al mittente le critiche dell’opposizione. Le ultime, avanzate da Cittadini in Comune ("Si è comportata con superficialità, in modo inadeguato al ruolo, con un pressapochismo deleterio soprattutto quando si ha a che fare con rischi industriali"). La replica dei gruppi Uniti per Falconara, Falconara in Movimento e Direzione Domani: "La maggioranza propone trasparenza e informazione, l’opposizione propone demagogia e strumentalizzazione", dicono. Difendono la "condotta tenuta" e dicono che è stata "perfettamente lineare". Dalle liste pro Signorini spiegano che mentre si verificava il malfunzionamento un tecnico comunale era in Prefettura, per fare il punto su una precedente esercitazione, "assicurando un contatto diretto" e comunque "il sindaco si è subito confrontata con la Prefettura e con l’Arpam, dato che i vigili del fuoco non hanno ritenuto di intervenire. Hanno raggiunto la raffineria in un secondo momento, solo per constatare la fine dell’emergenza". Inoltre sottolineano la tempestività della comunicazione data alla città con l’avviso pubblico. "Nessun pedissequo passaggio di carte, nessuna minimizzazione dell’accaduto – concludono in risposta alla candidata sindaco del centrosinistra, Annavittoria Banzi - al contrario c’è stato un continuo confronto tra i tecnici del Comune, quelli dell’Arpam e quelli dei vigili del fuoco, seduti in Prefettura allo stesso tavolo tecnico".