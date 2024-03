"Raffineria, si valuta richiesta danni al processo"

Alla manifestazione del 27 gennaio scorso parteciparono cinquemila cittadini a Falconara Marittima per dire no all’inquinamento. "Fermiamo il disastro ambientale" gridava il corteo. E’ proprio con l’accusa di disastro ambientale che il 18 gennaio al tribunale di Ancona è iniziata l’udienza preliminare del processo a carico della società Api raffineria spa e di altri 18 imputati, scaturito dall’inchiesta "Oro nero". Oggi il direttore generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Giuseppe Lo Presti ha risposto alla nota inviata il 7 febbraio dalle associazioni falconaresi l’Ondaverde, Falkatraz e Comitato Mal’Aria e dai loro legali Petruzzo e Mancini. La nota, che aveva espresso rammarico per il mancato esercizio dell’azione civile da parte del ministero nel corso della prima udienza nonostante lo stesso sia stato individuato quale persona offesa, chiedeva se il ministero ne avesse valutato la facoltà nell’udienza preliminare di venerdì. "Si evidenzia che la competente Divisione Danno ambientale di questa direzione generale sta effettuando ogni utile valutazione circa l’opportunità di attivare l’azione risarcitoria del danno ambientale mediante la costituzione di parte civile nel giudizio penale", ha scritto il direttore generale. Le associazioni hanno risposto: "Secondo l’ipotesi accusatoria della Procura di Ancona il disastro ambientale è stato, tra l’altro, determinato per "una grave reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione integrata Ambientale". Ancora senza risposte – sostengono le associazioni – l’appello al governo regionale. "A nostro avviso ha un obbligo etico, oltreché politico, nel costituirsi parte civile, visto che un suo alto funzionario, l’ex direttore dell’Arpam Marchetti, è accusato, assieme a dirigenti di Raffineria Api, di abuso d’ufficio, rivelazione di segreti d’ufficio e istigazione alla corruzione".