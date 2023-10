Rafforzata la presenza del 118 durante la notte: "E’ stata acquistata una nuova ambulanza"

Si è parlato di Osimo e della sua vallata in tema di sanità in Consiglio regionale. "Non è più sostenibile la presenza di una sola ambulanza a presidio del territorio osimano nelle ore notturne - ha detto Dino Latini in Consiglio regionale -. Nelle ore notturne infatti il mezzo è spesso chiamato in Comuni limitrofi e fornisce frequente assistenza nelle numerose case di riposo osimane". L’assessore regionale Filippo Saltamartini ha risposto che per l’area dell’osimano è stata già acquistata un’automedica di coordinamento con medico a bordo per rafforzare la risposta alle esigenze della comunità. Latini ha poi rilanciato la proposta di implementare i servizi in convenzione, ad esempio con la Croce rossa, che andrebbero garantiti anche nelle fasce orarie notturne. "In più lo stesso medico che sta a Loreto di notte dovrebbe essere spostato a Osimo", ha aggiunto. Fatto che non troverebbe d’accordo il sindaco di Loreto Moreno Pieroni che oltretutto si sta battendo per salvare l’auto medicalizzata in servizio dalle 20 alle 8 a Loreto e di giorno all’ospedale di Osimo.