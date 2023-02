Ragazza trovata con la droga dietro il bancone: bar chiuso anche per frequentazioni a rischio

Prima la barista con la droga, poi una clientela con precedenti per spaccio e infine violazioni sul mancato rispetto degli orari di chiusura che risalgono ad anni addietro. Per questi motivi il questore ha disposto la chiusura, per dieci giorni, di un bar che si trova nel quartiere del Q3 motivando il provvedimento per "episodi che hanno messo a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica". La chiusura è scattata da ieri mattina.

Il fatto più recente, con la barista sorpresa con la droga, risale a venerdì della scorsa settimana. Una volante, arrivata per controlli, aveva sorpreso una donna di 30 anni che si trovava dietro al banco della mescita di bevande, e che alla vista degli operatori di polizia si era portata sul retro del locale. Lì stava armeggiando nella borsa e ai poliziotti ha ammesso di avere della droga. Gli agenti le hanno sequestrato 5 palline di cocaina, un pezzo di hashish confezionato all’interno di un ritaglio di cellophane trasparente e 370 euro. Perquisita l’abitazione, che condivide con il fidanzato, la polizia aveva sorpreso l’uomo mentre cercava di disfarsi di circa sei grammi di cocaina, debitamente occultata in un fazzolettino, che ha lanciato dal balcone. Entrambi erano stati denunciati e a loro carico avrebbero altri precedenti, sempre per droga ma anche per guida in stato di ebbrezza e reati contro la persona. In un controllo del 17 febbraio scorso inoltre è stato identificato anche un ragazzo con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stesso locale è risultato, stando alla polizia, stabilmente frequentato da soggetti pregiudicati, soprattutto gravitanti nel mondo dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. A febbraio dello scorso anno una volante della polizia è intervenuta su richiesta del 118, per una persona riversa a terra priva di conoscenza. L’equipaggio, giunto in loco, aveva accertato che un avventore era stato prelevato dall’interno del locale ed era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Torrette perché in stato di alterazione psico-fisica. Il bar nel 2019 ha avuto altri provvedimenti per violazioni amministrative che hanno riguardato l’orario di chiusura, l’organizzazione di un pubblico spettacolo abusivo e la violazione di un’ordinanza sindacale. Il titolare di allora era stato denunciato per oltraggio.