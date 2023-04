Ragazze vittime di tratte Tajani visita la comunità: "Vita sottratta da aguzzini"

"Siete chiamate a guardare al futuro con speranza e la cosa più importante è che recuperiate la serenità che vi è stata sottratta con la forza da aguzzini". Cos il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando le ragazze vittime di tratta della struttura marchigiana dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII "Casa Tra Le Nuvole di Papa Francesco".

"Voi – ha detto Tajani rivolgendosi alle giovani – avete una precisa responsabilità, quella di aiutare altre donne che come voi hanno sofferto e continuano a soffrire, a causa di maltrattamenti e di vessazioni. E’ fondamentale che voi recuperiate la dignità affinché ciò che avete patito si trasformi in fatto positivo. Non più vittime, ma persone che salvano altri. Dalla vostra testimonianza dipende la vita di tante persone".

Per Don Aldo Buonaiuto, sacerdote antitratta dell’associazione fondata da don Oreste Benzi e responsabile della Casa rifugio "in tanti sono convinti di avere il diritto di mettere sulla strada ragazze che possono soddisfare i desideri sessuali di uomini senza scrupoli. Grazie a Don Oreste, questo orribile circuito che punta sul reclutamento di chi soffre ed è costretto a lasciare il proprio paese per necessità proprie o dei propri familiari, è stato interrotto". Conferite poi alla collegiata di San Nicolò diverse onorificenze di In Terris (testata digitale). Tajani è stato premiato per il suo strenuo impegno a favore della pace. Premiati anche il prefetto Vittorio Rizzi vicecapo della Polizia e la ricercatrice fabrianese Sabina Vennarini dell’Istituto Ricerca Tumori di Milano. Il Rettore dell’Università di Ancona ha consegnato il sigillo dell’Università a don Aldo Buonaiuto per il suo grande impegno a favore degli ultimi.

Sara Ferreri