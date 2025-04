Ragazzi attaccati ai videogiochi, le responsabilità delle famiglie

Nel ventunesimo secolo i ragazzi ovunque nel mondo, con le nuove tecnologie sono in continua evoluzione, anche nel modo dei videogiochi, preferiscono stare davanti agli schermi invece di uscire con gli amici o stare a casa facendo altro. Nel fare ciò possiamo individuare più svantaggi che vantaggi. Ad esempio si riduce il movimento fisico, che porta sempre a un peggioramento della salute, della qualità della vita, della vista e al rischio di artrosi. In rete si conoscono altri "utenti", ma mancano aspetti più importanti della comunicazione così ci si abitua all’assenza di tono, di sguardi, di espressioni. La responsabilità va condivisa tra i genitori (fuori casa per lavoro, stanchi) che trovano i videogiochi un valido alleato e la società in generale che spinge in questo senso. Quale soluzione potremmo proporre? Già rendersi conto che passare ore ed ore davanti a uno schermo non va bene, è un primo passo. Ci sono inoltre delle applicazioni per monitorare e controllare le attività sui telefonini, ma prima di tutto un genitore consapevole dovrebbe far passare il concetto che ci sono dei limiti in tutto: l’unica cosa che non va limitata è la felicità e se i ragazzi trovano la felicità solo o principalmente nella tecnologia, forse bisogna ri-educare anche i genitori. I ragazzi si guardano in giro, da quando sono piccoli, e incontrano tanti adulti che, per lavoro, (per esigenze personali?) non alzano nemmeno gli occhi quando vengono salutati. Poi abbiamo dei ragazzi magari molto preparati nelle nuove tecnologie, ma con problemi fisici, come schiene curve, problemi di peso perché la sedentarietà non aiuta mai e con un numero ristretto di esperienze extrascolastiche.

Lo sport, la famiglia e la scuola sono i tre attori che devono far squadra intorno ai ragazzi e dare loro modo di sentire la necessità di muoversi e di giocare per raggiungere un obiettivo dove si suda, si fanno sacrifici e magari non sempre si vince. Se la famiglia è in difficoltà con le rette per lo sport, lo Stato dovrebbe garantire questa possibilità a tutti. I ragazzi non sono tutti schiavi della tecnologia ma comunque ne sono molto attratti ed è un attimo trovarsi in un mondo alternativo che da più soddisfazioni del mondo reale e poi basta un clic per ricevere attenzioni, senza rifiuti.

Leo Rossi e Tommaso Mosca Classe 3Fscuola Fagnani Senigallia