Ragazzi morti. La tragedia di 35 anni fa

Una notte drammatica che Senigallia non può dimenticare. Domenica 8 gennaio 1989: tre ragazzi persero la vita nelle acque del porto canale di Senigallia precipitando con l’auto mentre stavano completando una manovra. Ma la nebbia era fittissima e la visibilità scarsa, l’epilogo fu drammatico e oggi, a distanza di 35 anni, il ricordo di questa tragedia senza fine è ancora nitido nella mente di tantissimi senigalliesi. Un ricordo reso ancora più macabro dal suono cupo della sirena del porto, oggi non più presente, ma che fino a una manciata di anni fa squarciava le nottate nebbiose della spiaggia di velluto. Luca, Michelangelo e Alessandro erano studenti ed erano giovani, troppo giovani per morire così. Per una tragica casualità, la sbarra della banchina del molo di Levante non ha impedito ai tre giovani di terminare quella maledetta manovra in tempo. I messaggi di cordoglio sono ancora tantissimi, un numero davvero impressionante, grazie alla potenza della tecnologia dei social network il cordoglio riecheggia con forza nel giorno dell’anniversario. Fatti del genere segnano per sempre una comunità, il tempo non ha scalfito in alcun modo il ricordo nella memoria di conoscenti, amici o compagni di scuola ora adulti.