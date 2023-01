Ragazzi sorpresi con la droga

Intensificati i controlli a Senigallia per contrastare le condotte legate all’abuso di alcool e all’uso di droghe. Sabato notte una pattuglia dei carabinieri a ha fatto un controllo in via Raffaello Sanzio a tre ragazzi che percorrevano a piedi la strada. Alla vista della pattuglia i tre si sono separati e uno di loro ha buttato a terrà uno spinello, che poi è stato recuperato dei militari. Sono state chieste le generalità dei ragazzi , e quello che aveva gettato lo spinello ha fornito dei dati che poi sono risultati falsi. Successivamente i carabinieri sono riusciti ad indentifcarlo correttamente. Era un giovane 22enne originario del Senegal residente in provincia di Pesaro. Nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura di Ancona per aver fornito false generalità.