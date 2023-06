"Ragazzi, state tranquilli Le simulazioni servono"

All’Istituto Vanvitelli Stracca Angelini delle Brecce Bianche saranno quasi tutti gli studenti del quinto ad essere ammessi all’esame di maturità, "circa un centinaio", fa sapere il dirigente dell’istituto dorico, Francesco Savore. Una maturità nuova per tutti, anche per loro. Savore, dal canto suo, vuole infondere calma ai suoi ragazzi: "L’esame merita particolare attenzione ma il mio consiglio è quello di stare tranquilli. Le prove effettuate durante l’anno dovrebbero essere state propedeutiche, un banco di prova preliminare all’esame vero e proprio. Infatti, i ragazzi hanno fatto simulazioni di prima e seconda prova, quindi non dovrebbero avere grosse sorprese, anche perché la commissione di esame, per metà, sarà composta da membri esterni che non conoscono direttamente i ragazzi".

Una maturità post covid lontana dai tempi di mascherine e distanziamento sociale: "Non sono previste, al momento, particolari misure di sicurezza nelle circolari ministeriali. Il nostro è stato un anno scolastico (ancora) di transizione per la prima parte dell’anno. Il covid ancora esiste e noi terremo il distanziamento di un metro, non solo per la tutela della salute, ma anche per evitare che si copi durante il compito". Se questa maturità sia meglio di quella pre covid? "Beh, prima la maturità era calibrata sulla preparazione che la scuola aveva potuto elargire, prevalentemente a distanza. L’esame del covid era eccezionale e più semplice, ora si è tornati alla normalità ed è giusto una previsione d’esame che preveda un titolo rilasciato su testi d’esame che provengano dal ministero".