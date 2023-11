Ragazzina racconta gli abusi subiti in un tema a scuola, indagato un 20enne

Ancona, 17 novembre 2023 – Presunto abuso su una minorenne scoperto da un tema scritto a scuola. La segnalazione è partita da una professoressa che ha informato i genitori. La ragazzina ha meno di 16 anni e vive nell'hinterland anconetano. Ad abusare di lei sarebbe stato un 20enne, conosciuto nel bar sotto casa.

I fatti risalgono alla scorsa estate, ma sono emersi solo ora che la minore è stata sentita dal gip con la formula dell'incidente probatorio. La sua testimonianza questa mattina, al tribunale di Ancona, in una aula protetta.

La ragazzina davanti al giudice ha cercato di ripercorrere i fatti. Un atto dovuto ascoltarla dopo la segnalazione dell'insegnante ai genitori, con conseguenti interessamenti degli assistenti sociali e poi di forze dell'ordine e Procura.

Il tema era stato scritto a settembre e raccontava di una serata estiva. Stando alle accuse, che hanno portato la Procura ad indagare il ragazzo per gli abusi, il 20enne avrebbe contattato la minorenne sui social, dopo averla conosciuta al bar, e poi l'avrebbe invitata ad uscire. Gli abusi sarebbero avvenuti in un appartamento di proprietà dell'indagato dove erano andati per vedere un film.

L'insegnante aveva informato subito i familiari con i quali la ragazzina non si era ancora confidata. Solo alcune amiche avrebbero raccolto le confidenze della minorenne.