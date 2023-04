Ragazzina molestata, il 20enne individuato grazie all’intervento del personale del cinema

E’ stata la tempestività dell’intervento del personale del Multimplex e l’abilità delle forze dell’ordine a far sì che il presunto autore dell’aggressione subita da una minorenne nella toilette del cinema potesse essere fermato e identificato. La brutta vicenda in cui è incappata sabato sera un’adolescente si è conclusa fortunatamente con la possibilità di procedere con la denuncia del sospettato molestatore. A confermare i minuti concitati vissuti all’interno del cinema è un testimone che era lì. "Era in corso la proiezione del film John Wick 4 quando ho sentito del trambusto in sala - racconta - ho capito che qualcosa non andava e mi sono alzato. C’era una ragazzina che, palesemente agitata, stava parlando con il personale del Multiplex. Insieme a lei c’era il fidanzatino". La ragazzina stava riferendo al personale del cinema quello che qualche istante prima le era successo: mentre si trovata alla toilette è stata aggredita da un giovene sconosciuto che ha iniziato a palpeggiarla. Fortunatamente la giovane è riuscita a divincolarsi e a scappare tornando in sala dove ha riferito quanto accaduto.

"A quel punto è scattata la caccia all’aggressore - prosegue il testimone - sono arrivati immediatamente Polizia e Carabinieri che hanno presidiato le uscite e raccolto la descrizione del giovane. C’era il sospetto che il molestatore, dopo l’aggressione, se ne fosse restato in qualche sala cercando di nascondersi tra la gente. Ha commesso però l’errore di cercare di uscire poco dopo. Il suo passaggio non è passato inosservato perchè le proiezioni erano in corso e tutti gli spettatori erano in sala e a quel punto è stato individuato". La posizione de 20enne è ora al vaglio del Commissariato di Polizia e sarà la vittima a decidere se procedere sporgendo querela nei suoi confronti.

Giulia Mancinelli