"Ragazzini che insultano anziani"

Nuovo allarme baby gang a Chiaravalle. "Giovedì pomeriggio – evidenzia una signora chiaravallese – due ragazzini tra i 10-12 anni hanno proprio esagerato. Erano lungo il Corso e insultavano le persone in modo molto pesante, soprattutto quelle anziane. Li ho rivisti poco dopo davanti la pasticceria centrale vicino via Repubblica che stavano insultando un anziano che sembrava come sottomesso, avvilito. A quel punto non ci ho visto più e mi sono fermata chiedendo loro di rispettare le persone. Sono fuggiti uno a piedi e uno su una bici bianca. Sono rimasta davvero delusa da quanta maleducazione hanno questi ragazzi verso chiunque". La raccomandazione è sempre quella di segnalare alle forze dell’ordine atti vandalici o di teppismo. sa.fe.