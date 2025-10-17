Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Ancona
CronacaRagazzino di 14 anni gravissimo dopo un incidente in scooter: stava andando a scuola
17 ott 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
Ragazzino di 14 anni gravissimo dopo un incidente in scooter: stava andando a scuola

Grave schianto a Osimo, in provincia di Ancona, era incosciente a terra: è stato caricato con l’elisoccorso e portato in ospedale

L'elisoccorso che ha caricato il ragazzino di 14 anni gravissimo dopo un incidente stradale in scooter

L'elisoccorso che ha caricato il ragazzino di 14 anni gravissimo dopo un incidente stradale in scooter

Osimo (Ancona), 17 ottobre 2025 – Incidente gravissimo a San Biagio di Osimo, allo svincolo per Santo Stefano. Un 14enne di Ancona è finito con il proprio scooter contro un furgone. E’ successo poco dopo le 7.30, in via d’Ancona, nei pressi della stazione di servizio Q8.

Stando al primo rilievo dell’incidente, tuttora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Osimo, il minorenne era in sella al proprio scooter e stava andando a scuola quando avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per poi andare nella corsia di marcia opposta ed essere travolto da un Fiat Doblò che procedeva nell’altro senso di marcia, da Osimo in direzione Aspio.

Le cause però sono ancora in corso di accertamento. All’arrivo dei sanitari il giovane era incosciente a terra. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di ambulanze, carabinieri, vigili del fuoco. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro, atterrato nel campo circostante. Il giovane è stato trattato sul posto e trasferito al ospedale in condizioni difficili. La strada è stata riaperta da poco.

