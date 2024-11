Ragazzino in coma dopo l’incidente, una comunità sotto choc

Ancona, 11 novembre 2024 – Restano critiche le condizioni del giovane che venerdì sera poco dopo le 20 è rimasto coinvolto in un incidente in via del Conero a Numana, nei pressi del distributore Is e della rotatoria. Sono ore febbrili. Era in sella alla sua moto quel ragazzo, 16enne sirolese, quando è avvenuto lo schianto con una macchina guidata da un uomo del posto, 65enne residente a Marcelli, sotto choc ma illeso. L’impatto tra la sua moto e quella jeep è stato molto violento. Il ragazzo è sbalzato dal sellino ed è rovinato a terra. Avrebbe battuto la testa sull’asfalto. Le condizioni del 16enne sono apparse subito critiche ai soccorritori che l’hanno caricato nel mezzo. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 e della Croce bianca numanese e le pattuglie della Polizia locale. Era in stato di incoscienza e non rispondeva agli stimoli. Da lì è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette dove si trova tuttora. E’ ancora in stato di coma vigilato in maniera costante dal personale medico. Le comunità rivierasche pregano per lui. Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella ha divulgato un messaggio: “Tutta l’Amministrazione comunale è vicina al concittadino 16enne coinvolto in un terribile incidente stradale e alla sua famiglia. In bocca al lupo”.

L’Atletico Conero, società per cui gioca a calcio, ha sospeso tutte le partite del fine settimana. I ragazzi, suoi compagni di squadra, sono disperati e non possono credere a quanto accaduto. Stava per raggiungerli venerdì sera proprio per l’allenamento in programma al campo di Marcelli. Sono stati proprio alcuni allenatori a recarsi sul posto quella sera. In pena anche i compagni di classe dell’istituto “Vanvitelli Stracca” di Ancona che il ragazzo frequenta e che oggi non lo vedranno sedersi al suo banco. Questi sono momenti decisivi per il ragazzo che, arrivato all’ospedale già in condizioni difficili, venerdì notte ha subito un peggioramento notevole. Delicatissima la situazione e massimo il riserbo dei medici. I familiari più stretti sono tutti riuniti a Torrette aspettando il suo risveglio. Intanto, come da prassi in casi simili, si profila il reato di lesioni stradali gravissime per il conducente della jeep.