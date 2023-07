Ragazzino di 15 anni quasi svenuto per il caldo, interviene l'idroambulanza

Si è sentito male di fronte alla mamma. E’ quasi svenuto per il caldo un ragazzino di 15 anni che ieri si trovava al mare nella spiaggia di San Michele a Sirolo con la sua famiglia. Ha avuto un colpo di calore e si sarebbe accasciato, pur rimanendo sempre cosciente. Erano circa le 14 quando i soccorsi sono scattati. Tanta la paura da parte dei presenti. Sul posto è intervenuta l’idroambulanza che l’ha trasportato al porticciolo di Numana. Da lì con l’ambulanza della Croce azzurra di Sirolo è arrivato dritto all’ospedale di Torrette per essere ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi. L’’idroambulanza della Croce rossa di Ancona presta servizio sulla riviera del Conero, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Numana, il Comune di Sirolo e la Croce rossa marchigiana per tutta l’estate. Grazie alla presenza di quel mezzo è assicurato un servizio di emergenza rapido ed efficace in mare, garantendo così la sicurezza di tutti coloro che si avventureranno in acqua o sostano in spiaggia.