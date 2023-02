Ragazzino minacciato con la pistola fa arrestare il suo aggressore

di Marina Verdenelli

Doveva essere un pomeriggio tranquillo, da passare con un amichetto, invece si è trovato una pistola puntata in faccia a soli 12 anni. Così un bambino è stato rapinato mercoledì, in via Garibaldi, a Jesi, non molto lontano da casa. Era lungo la strada quando si è avvicinato a lui un ragazzo, 23 anni, egiziano, che ha tirato fuori l’arma da una tasca urlandogli che voleva il suo giubbetto. Il minorenne si è spogliato e glielo ha dato. L’operazione, quasi lampo, si è conclusa tra il via vai pomeridiano delle auto e qualche passante che non ha nemmeno capito quello che stava succedendo.

La pistola, che solo successivamente è risultata un’arma giocattolo, aveva tutte le sembianze di una vera perché non aveva nemmeno il tappo rosso che di solito identifica che il modello non è di quelli che sparano. Il 12enne e il suo amichetto sono rimasti scioccati. Non avrebbero mai visto quel ragazzo che però, dopo la rapina, si è diretto verso casa, anche lui in zona. Con la coda dell’occhio i due amichetti hanno visto dove era diretto. Il rapinato è corso a casa dai genitori e ha raccontato tutto alla madre che ha chiamato i carabinieri per denunciare il grave episodio.

Una pattuglia ha raggiunto via Garibaldi ed è bastato poco tempo ai militari per trovare l’abitazione del 23enne trovato ancora con la pistola addosso e il giubbetto appena rubato. L’egiziano è stato arrestato con l’accusa di rapina e portato in carcere a Montacuto. E’ risultato regolare nel territorio italiano dove avrebbe anche un lavoro. Le modalità della rapina e anche la consistenza del bottino, un giubbetto nemmeno della sua taglia, lasciano pensare ad una bravata sfuggita di mano. E’ probabile che il 23enne, che non soffrirebbe di disturbi psichici, abbia agito forse per spaventare i due bambini o per fare loro un dispetto. Ai due minorenni però la rapina è apparsa molto realistica perché la pistola, appunto senza il tappo rosso, era in tutto e per tutto uguale ad una vera e anche il tono usato dallo straniero non era affatto cordiale o ironico.

Questo potrà chiarirlo però lui stesso, davanti al gip, nell’udienza di convalida che sarà fissata nelle prossime ore. La rapina avrebbe avuto solo minacce verbali, sia il 12enne che il suo amichetto non sono rimasti feriti ma un bello spavento lo hanno preso entrambi. I carabinieri stanno accertando se ci fosse qualche vecchio attrito non dichiarato tra il 12enne e il rapinatore.