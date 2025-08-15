Difende un amico, 17enne aggredito e pestato all'alba da un gruppo

Numana (Ancona), 15 agosto 2025 – Un diciassettenne è stato aggredito e pestato all'alba nella piazzetta di Numana mentre cercava di difendere un amico cui un gruppo di giovani aveva strappato una collana. Il ragazzo è stato picchiato da quegli stessi ed è stato portato al pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato la rottura del naso in due punti. “A mio figlio - si sfoga la mamma sui social - hanno anche rubato il cellulare. Inoltre domani mattina visita specialistica per verificare se è il caso di operare”. Poi lancia un accorato appello: “Chi avesse visto o ripreso qualcosa in merito è caldamente pregato di contattarci. Domani mattina andremo a fare denuncia. Per favore chi sa, aiuti. Se fosse figlio vostro? Grazie per chi aiuterà in qualsiasi modo: Video con cellulari, telecamere di abitazioni private o di negozi. Grazie di cuore”.